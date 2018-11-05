Ученые: полимерное покрытие заставит солнечные панели поворачиваться к источнику света

Стало известно, что трехмерные формы очень маленьких размеров, которые были созданы научными исследователями из Гарвардского Университета, можно запрограммировать двигаться в любом направлении в качестве реакции на солнечный свет.

Ученые пытаются воссоздать микроскопические волосяные структуры, которые дают возможность держаться некоторым представителям земноводных, при помощи различных материалов. Суть исследования заключается в том, что микроструктуры деформируются в ответ на тепло, свет и влажность, а меняя направление магнитного поля, можно программировать различную деформацию представленного материала. Когда на такой материал падает свет, то объект поворачивается к источнику освещения. Изобретение можно будет применить в производстве солнечных панелей.

Также стоит отметить тот факт, что эксперимент по охлаждению Земли будет запущен в следующем году. Данный метод будет проходить в режиме реального времени в отличие от предыдущих, которые проводились в рамках компьютерного моделирования. В ходе эксперимента будет запущен воздушный шар, который поднимется на высоту в 20 километров, где распылит карбонат кальция. Исследователи намерены вычислить, получится ли таким способом повлиять на температуру Земли.