В мозге человека определены нейроны, сообщающие об ошибке

Ученые из Медицинского центра Cedars-Sinai в Калифорнии провели эксперимент по определению нейронов в человеческом мозге, сигнализирующих об ошибке. Об этом сообщает издание Medical Xpress.

В исследовании приняли участие 29 человек, которым диагностировали эпилепсию. Лечение медикаментами не дало им положительного результата, поэтому их ожидало хирургическое вмешательство. Ученые вживили в мозги испытуемых электроды, которые регистрировали активность нейронов. В префронтальной коре. Благодаря временному присутствию электродов ученые отследили, как реагируют нейроны на ошибки.

Эксперимент заключался в следующем: испытуемые видели название какого-то цвета, но надпись сделана цветов, отличным от того, о котором говорит слово. Например, «синий» могло быть написано зеленой краской. Когда участников просили назвать цвет краски, они терялись и часто давали неверные ответы, в этот момент фиксировался сигнал нейронов.

Существуют 2 неврологические реакции на ошибки: негативность (ERN) и позитивность (Ре). Измерить их помогает электроэнцефалография. Как рассказал один из сотрудников центра Cedars-Sinai Чжунчжэн Фу, с измерением негативности до этого момента не возникало трудностей. Однако до эксперимента было неизвестно, к какой деятельности в мозге относится эта реакция. Благодаря исследованию медики смогут использовать ERN как стандартный инструмент при диагностировании заболеваний психики. Итоги работы описаны в журнале Neuron.

Люди, страдающие обессивно-компульсивным расстройством, считают ошибкой все, что они делают. Это свидетельствует о нарушениях так называемых «нейронов ошибок». А шизофреники наоборот могут не замечать за собой ошибочных действий. Тест ERN теперь поможет обнаружить подобные нарушения.