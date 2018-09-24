Coursera изучила навыки российских учащихся

Сегодня, 16:07 \\ Наука

Международная платформа для обучения онлайн Coursera изучила навыки и способности российских школьников в сравнении с учащимися других стран. Выяснилось, что лучше всего участники курсов усваивают технологии и науку о данных, но не обладают особыми навыками для бизнеса.

 Для проведения исследования были взяты данные об обучении 80 тыс. учащихся из России и 3 млн. учащихся других стран. Были выбраны 3 направления, в которых измерялся успех учеников: компьютерные науки, бизнес и науки о данных.

Выводы исследования приводились в перцентилях. Российские учащиеся показали, что лучше остальных учащихся обладают навыком работы с базами данных – 97 перцентиль. Это означает, что учащиеся из России более успешны в базах данных, чем 97% всех остальных проверенных учащихся. Навык управления операционными системами составил 91 перцентиль, разработка ПО – 85 перцентиль. Математические и статистические данные также даются российскому ученику легко – 85 и 100 перцентиль соответственно.

Как показало исследование Coursera, самым слабым оказалось владение бизнес-навыками. Например, низким значением обладают коммуникационные навыки и менеджмент - 24 перцентиль, финансы - 35 перцентиль.

Сложнее всего российскому ученику дается бухгалтерский учет - 21 перцентиль и продажи - 13 перцентиль.

Образовательный проект Coursera включает в себя текстовые конспекты, видеолекции, тестирование, итоговые экзамены. В России Coursera сотрудничает с некоторыми известными учебными заведениями, например, МГИМО, Высшая школа экономики, Московский физико-технический институт и другие.

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Автор - София Волкова
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