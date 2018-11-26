Ученые выяснили, в каких случаях не стоит вступать в брак

Специалисты из США выяснили, что, когда люди не готовы к семейной жизни, они совершают очень опрометчивый шаг. Они узнали, когда не следует создавать семью, сообщает издание "Актуальные Новости".

Ученые выяснили, что большая статистика разводов может быть обусловлена изначальным неправильным подходом к брачному союзу. Часто молодыми людьми движет не разумный и взвешенный выбор, а некоторые другие факторы. По словам экспертов, они сформировали перечень обстоятельств, при наличии которых не стоит спешить надевать свадебное платье.

Некоторые при помощи замужества пытаются доказать своим родителям, что они взрослые и самодостаточные настолько, что могут даже строить семью. Молодые люди ставят штамп в паспорте как доказательство своей успешности, стабильности и устроенности в жизни. Некоторые девушки стараются выйти замуж, руководствуясь желанием насолить своему бывшему партнеру.

Некоторые, наблюдая всю жизнь за тем, как неудачно сложился брак их родителей, стараются поскорее создать свою семью, чтобы показать, что у них все будет по-другому. Ученые уверены, что вступление в брак ради самоуважения – это худшее решение. Поскольку, как полагают специалисты, такие люди в глубине души крайне не уверены в себе.

На самом же деле ученые убеждены, что во всех перечисленных случаях молодые люди на самом деле еще не готовы вступать в брак и заводить собственную семью. «Вы хотите взять из своего детства разочарование, боль или даже жестокое обращение, и превратить его в новый брак и возможную семью, думая, что будет иначе. Сначала очистите себя, уберите беспокойство, обратитесь к психологу, а только потом принимайте решение», - заявляют эксперты.