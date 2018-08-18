Китай организовывает секретную миссию на тёмную сторону Луны!

Сегодня, 14:37 \\ Наука

Китай готовится к миссии, которую до него никто ещё не выполнял.

Миссия Chang'e-4 поможет осветить некоторые из самых тёмных секретов нашего спутника Луны, после приземления на её обратной стороне. Доселе ещё ни один зонд не совершал путешествие к тёмной стороне Луны. Дерзкая миссия осложнена также тем фактом, что тёмная сторона Луны ещё очень мало изучена, поскольку с Земли нам её не видно.

Очевидно, что одним приземлением всё не закончится, и китайцы будут проводить ряд научных экспериментов. Возможно, самым интригующим из них является большой контейнер, который включает семена и яйца насекомых и, следовательно, предполагает эксперимент по выращиванию живых существ на Луне.

Как стало известно, запуск произойдёт уже в субботу 8 декабря, но только в случае серии успешных тестов. Приземление на Луну же ожидается в начале следующего года. Космический корабль направится к Луне, облетит нее, а затем опустится в специально выбранную область Луны, которая станет его «домом».

Как и в случае с миром, который китайцы будут исследовать, подробности большей части миссии остается мутной и неизвестной. Китайское космическое агентство в основном умалчивала о деталях того, что ещё будет во время миссии, в том числе, на каком именно участке тёмной стороны Луны.

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