Учёные научились диагностировать рак крови за 8 лет до первых симптомов
Исследования позволили учёным определить факторы риска, которые могут стать причиной возникновения лейкемии.
Исследование более полумиллиона образцов крови позволило ученым определить факторы риска возникновения лейкемии, позволяя им предсказать, если кто-то заболеет за восемь лет до появления первых симптомов, тем самым, исключая надобность проведения дорогостоящих и часто уже бессмысленных процедур. До этого лейкемию обычно удавалось обнаружить уже на поздних стадиях.
«Обычно это как гром среди ясного неба», - говорит доктор Лиран Шлуш из Научного института Вайцмана в Израиле. Большая часть пациентов живёт в лучшем случае несколько месяцев после диагностирования болезни. Ещё в 2014 году команда учёных под предводительством Шлуша сделала прорыв, определив клетки, в которых начинается заболевание. Теперь же сделать новый прорыв помог всего кропотливый сравнительный анализ больных и здоровых клеток. Методом исключения были установлены все факторы риска.
«Если точность уменьшится хотя бы на долю процента, то появится шанс ошибочно диагностировать человека, что повлечёт за собой ужасные последствия», - утверждает Шлуш. Доктор Шлуш хоть пока и считает метод эффективным на 100%, но подчеркивает, что исследования не будут прекращаться даже после внедрения в обиход диагностирующего устройства.