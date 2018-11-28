Ученые нашли в рисе смертельно опасный яд

Популярное пищевое растение впитывает в себя огромное количество мышьяка, постепенно отравляющего потребителей. Такое исследование американцы представили в Новом Орлеане на конференции Общества анализа рисков.





Сотрудники Университета Индианы во главе с Чжэн Чжоу обратили внимание на загрязнение грунтовых вод. По их наблюдениям, из почвы к человеку попадают такие отравляющие вещества, как мышьяк и свинец. Попадая в организм человека, они способны вызвать смертельно опасные заболевания в ходе пищеварительного процесса. Так высокую концентрацию свинца признали причиной детских болезней в американском городе Флинт.

Биологи решили выяснить, как грунтовые воды влияют на рис - главный продукт в ряде азиатских стран, включая многонаселенные Индию и Китай. Они выбрали 10 из 143 изученных научных работ, которые предоставили наиболее подробную информацию по вопросу. Как оказалось, многие ученые нашли мышьяк в мякоти риса. При этом до 80% токсичного вещества попадает в растения из грунтовых вод. Яд не перерабатывается в клетках и оседает непосредственно в зернах, чтобы затем с пищей проникнуть в организм человека.

Чжэн Чжоу и его коллеги заметили неоднородное распределение мышьяка по различным плантациям. Они предполагают, что сорта риса по-разному перерабатывают мышьяк. Ученые призывают власти азиатских стран обратить внимание на содержание мышьяка в продуктах, допускаемых к употреблению в пищу. В будущем они намерены подробно изучить влияние отравленного риса на здоровье людей.