Ученые нашли в рисе смертельно опасный яд

Сегодня, 11:32 \\ Наука / От редакции

Популярное пищевое растение впитывает в себя огромное количество мышьяка, постепенно отравляющего потребителей. Такое исследование американцы представили в Новом Орлеане на конференции Общества анализа рисков.


 

Сотрудники Университета Индианы во главе с Чжэн Чжоу обратили внимание на загрязнение грунтовых вод. По их наблюдениям, из почвы к человеку попадают такие отравляющие вещества, как мышьяк и свинец. Попадая в организм человека, они способны вызвать смертельно опасные заболевания в ходе пищеварительного процесса. Так высокую концентрацию свинца признали причиной детских болезней в американском городе Флинт.

Биологи решили выяснить, как грунтовые воды влияют на рис - главный продукт в ряде азиатских стран, включая многонаселенные Индию и Китай. Они выбрали 10 из 143 изученных научных работ, которые предоставили наиболее подробную информацию по вопросу. Как оказалось, многие ученые нашли мышьяк в мякоти риса. При этом до 80% токсичного вещества попадает в растения из грунтовых вод. Яд не перерабатывается в клетках и оседает непосредственно в зернах, чтобы затем с пищей проникнуть в организм человека.

Чжэн Чжоу и его коллеги заметили неоднородное распределение мышьяка по различным плантациям. Они предполагают, что сорта риса по-разному перерабатывают мышьяк. Ученые призывают власти азиатских стран обратить внимание на содержание мышьяка в продуктах, допускаемых к употреблению в пищу. В будущем они намерены подробно изучить влияние отравленного риса на здоровье людей.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Физики нашли способ запустить первый реактор термоядерного синтеза

Учёные из Великобритании заявили, что нашли способ охлаждения раскалённой до миллиона градусов плазмы при помощи специальной установки. По словам учёных, уже к 2025 году можно будет запустить первый...

В Москве на 50-м году жизни умер актер из «Следа» и «Универа»

 Виталий Ендовицкий умер в одной из больниц Москвы. В конце ноября актер перенес инсульт,...

В Канаде нашли ранее неизвестную гигантскую пещеру

 Геодезисты пока что не определили глубину пещеру, так как грот залит водой. Ученые...

«Бюджетник» LADA Granta с премиальным тюнингом удивил сеть

В интернете появились изображения тюнингованного лифтбека LADA Granta 2018 модельного...

Китайские учёные выявили связь между уровнем холодом и смертностью

Ученые выяснили, что существует взаимосвязь между холодом и уровнем смертности. В...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ