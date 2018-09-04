Штанги, гантели, протеиновые коктейли – нужны людям старше 70 лет. К такому выводу пришли исследователи.

Пожилые люди со временем становятся все слабее и уязвимее. Они чаще получают переломы; мышечная силы утрачивает былую мощь; в целом, все жизненные показатели снижаются.

Ученые считают, что бороться с данной проблемой можно с помощью физических нагрузок. Однако здесь важно помнить, что упражнения необходимо выполнять именно с утяжелителями: например, со штангой и гантелями. Это поможет людям старше 70 лет укреплять свое здоровье и предотвращать слабость организма.

Кроме упражнений, специалисты советуют принимать протеиновые коктейли, как у настоящих спортсменов.

Заниматься пенсионерам со штангами и гантелями рекомендуют исключительно под присмотром тренера.

Укрепление здоровья у людей старше 70 лет заинтересовало ученых в связи с тем, что продолжительность жизни во многих странах значительно выросла. Из этого следует, что увеличится и доля населения в возрастном диапазоне 70+. А проблемы, вызванные слабостью мышц и организма, сопутствуют большую часть пенсионеров.