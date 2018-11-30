"Росатом" впервые начал цифровую добычу урана

"Умный" полигон по добыче урана впервые заработал на уранодобывающем предприятии госкорпорации «Росатом» АО «Хиагда» в Бурятии. По словам пресс-службы, "цифровая" добыча урана позволит повысить производительность труда и экономическую эффективность процесса.

Сообщается, что авторами разработки являются специалисты Росатома вместе с экспертами Северского технологического института Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». Главный инженер АО «Хиагда» Анатолий Михайлов рассказал, что сейчас добыча урана ведется при помощи технологии скважинного подземного выколачивания.

По словам специалистов, теперь всем можно будет управлять из главного диспетчерского пункта. Эксперт будет осуществлять мониторинг за происходящими процессами с помощью экранов, на которых отображаются деятельность в главном корпусе, а также на других объектах.

Эта разработка полезна и уникальна тем, что уже на первых этапах ее использования станет возможным усовершенствовать алгоритмы вскрытия рудных тел. Это поможет довольно сильно уменьшить расходы на добычу урана и в последующем на использование самого полигона. По словам инженеров, они думали и об экологической проблеме, которая остро стоит по всему миру. Он рассказал, что «цифровая» добыча урана позволит точно определять, как поведут себя определенные химические смеси в геологической среде. Благодаря этому можно будет принять меры для сохранения экосистемы и сделать добычу безопасной