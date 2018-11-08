Археологи нашли древнюю диадему из бивня мамонта в пещере на Алтае

Сегодня, 09:07 \\ Наука

Об этом рассказали представители Института археологии и этнографии СО РАН. По их словам, в пещере найден крупный фрагмент древней диадемы. Ученые выяснили, что она была изготовлена из бивня мамонта.

 Археологи выяснили, что найденная диадема была сломана еще в момент использования либо спустя непродолжительное время после него. Они рассказали, что, предположительно, древний человек носил данный предмет в качестве головного убора, чтобы поддерживать волосы. Кроме того, эксперты выяснили, что возраст обнаруженного предмета составляет около 40-50 тысяч лет.

Кроме того, ученые выяснили, что диадема использовалась древними людьми в качестве утилитарного объекта быта. Об этом, по их словам, свидетельствуют некоторые потертости в определенных местах, которые специалисты легко отличают от следов обработки предмета при его изготовлении.

К тому же, диадема не имеет орнамента. Это означает, что данный головной убор вряд ли являлся каким-то культовым украшением. Младший научный сотрудник института Александр Федорченко рассказал, что диадема является очень редкой находкой причем не только в Денисовой пещере на Алтае, но и во всем мире, а оттого – очень ценной. Кроме того, обнаруженный предмет очень показателен с точки зрения владения техниками обработки бивня древним человеком. Так, судя по анализу головного убора, предки современного человека умели строгать, размачивать, выгибать, шлифовать, полировать, сверлить.

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Автор - Евгения Чернобаб
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