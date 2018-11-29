Ученые: порнозависимость угрожает жизни людей

Ученые установили, что порнозависимость угрожает жизни людей. Из года в год число пристрастившихся к просмотру порнографии увеличивается.

Британские специалисты выяснили, что с каждым годом все больше подростков приобщается к просмотру видео для взрослых. Сексолог Ангела Грегори считает неутешительную тенденцию результатом вседозволенности в Сети.

Раньше подрастающее поколение могло получить информацию в области сексологии из соответствующей литературы или из бесед с родителями. В век Интернета все ответы стали находить во Всемирной паутине.

Более того, Интернет никак не ограничивает, а также зачастую гарантирует конфиденциальность и анонимность.

Абсолютно любой человек может в режиме онлайн просмотреть порно-материалы. Однако такое занятие вызывает зависимость и как следствие психологические проблемы. Ученые объясняют это тем, что полученных ощущений уже не хватает и люди пытаются увеличить разными способами уровень возбуждения.

Такая порнозависимость выглядит угрожающей, так сексуальные предпочтения начинают извращаться. Ученые предупреждают, что эту сторону жизни необходимо тщательно контролировать.