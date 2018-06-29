Учёные: Размер мозга почти не влияет на умственные способности

Сегодня, 21:35 \\ Наука

Учёные провели масштабное исследование, чтобы выяснить, существует ли связь между размером мозга и интеллектом.

Работа над поиском ответа началась около 200 лет назад. Несмотря на то, что с тех пор наука продвинулась далеко вперёд, результаты всё ещё остаются неопределёнными. Сложившаяся ситуация объясняется необходимостью большого количества статистических данных, чтобы учесть все факторы, в той или иной степени влияющие на умственные способности.

Гидеон Нэйв из Университета штата Пенсильвания и Филипп Келлингер из Свободного университета Амстердама совместно с коллегами сопоставили данные о размерах головного мозга более 13 600 человек, которые выяснили путём магнитно-резонансной томографии, с результатами когнитивных тестов и успехов в обучении. Учёные обнаружили, что связь действительно есть, однако она играет небольшую роль. Статья с результатами работы опубликована в журнале Psychological Science.

Эксперты уточняют, что объём органа влияет только на 2% когнитивных способностей, на остальные 98% влияют другие факторы. Также авторы работы отмечают, что в данном случае не стоит говорить об интеллекте в общем, так как проводимые ими тесты были направлены на оценку лишь некоторых когнитивных способностей.

Однако пока что это самая масштабная работа в данной области, которая доказала небольшую связь между размером мозга и интеллектом.

Ранее учёные заявили, что размер мозга может быть связан с мышечной массой – чем она больше, тем меньше орган.

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Автор - Елена Андреева
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