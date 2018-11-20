Ученые: открыты новые методы ноблюдения за жинью микробов с экономием времени

Американские ученые сделали открытие, согласно которому можно наблюдать рост микробов с помощью нового электрохимического метода. Этот метод должен помочь следить за состоянием роста микроорганизмов и изменением уровня энергии, которую микробы потребляют.

Примечательно, что он значительно дешевле и менее трудоемкий, чем другие методы. Потенциальной проблемой может быть снижение источника пищи микробов, поскольку они активно используются в промышленности. В качестве решения этой проблемы необходимо контролировать химические побочные продукты и количество клеток микробов. Новый метод позволит сэкономить время во время проведения данного процесса. Главная его функция заключается в том, что она предупреждает, когда уровень клеточной энергии микроорганизмов снижается, и помогает ее увеличить до почти необходимого показателя. Информация об этой энергии появляется на экране компьютера как увеличение электрического тока. Кроме того, есть возможность контроля электрохимической активности, из его следует, что можно поддерживать правильные условия для оптимального микробного поведения.

Также стоит отметить тот факт, что ученые из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли и Национальной лаборатории реки Саванна разработали недорогой метод мониторинга загрязняющих веществ в реальном времени с использованием недорогих общедоступных датчиков.

Преимуществом данного метода является экономия времени, если сравнивать с традиционными. Ученые обнаружили странные наросты на стойке с отработанным ядерным топливом, прибывшим из-за границы. Национальная лаборатория реки Саванна собрала небольшое количество этого вещества. Предположительно необычные ядерные отходы могут оказаться биологическими по природе.