Смартфон поможет в диагностировании депрессии по голосу и выражению лица

Исследователи Стэнфордского университета во главе с Ли Фейфей создали программу для смартфона для людей, страдающих депрессией. Она поможет диагностировать болезнь по голосу и выражению лица. Авторы обещают высокую точность в определении результатов.

Портал MIT Technology Review сообщает, что устройства в ходе эксперимента обучались, просматривая видео с людьми в депрессивном состоянии. Система должна была обнаружить закономерность в выражениях лиц, голосах, используемых словах.

Трудность пока что заключается в том, что система может давать некорректный результат из-за людей разных рас. Над ошибкой ученые еще планируют работать. Однако те результаты, что уже получены, удивляют: точность определения депрессии составила больше 80%.

Ученые напоминают, что искусственный интеллект еще не скоро сможет заменить настоящего врача. Своим изобретением они стремятся упростить обнаружение психического расстройства, так как сегодня его диагностировать все еще трудно. Новинку положительно оценил психиатр Джастин Бейкер из Больницы Маклин.

Согласно статистике ВОЗ, во всем мире в состоянии депрессии пребывают 300 млн. человек. Сейчас уже существует несколько инновационных способов как можно раньше найти депрессию: анализируя записи в соцсетях, по информации с фитнес-трекеров, а также по паузам в речи пациента.

Что касается России, нет точных данных о количестве больных этим недугом россиян, так как в обществе тема психических заболеваний все еще стигматизирована.