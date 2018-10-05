Найденное в почве ДНК троглодитов позволит закрыть дыры в эволюции

Сегодня, 17:59 \\ Наука

Благодаря обнаружению ДНК древних людей в почве можно теперь гораздо точнее определять возраст и место жизни видов.

ДНК первобытных людей, согласно результатам последнего исследования, может поведать о месте обитания вида и о его среднем сроке жизни. Этот вывод был сделан на основе образцов ДНК неандертальцев и денисовцев, которые были собраны с семи отдельных друг от друга мест раскопок. Ввиду внешнего вида останков и степени сложности их извлечения отнюдь не всегда легко определить их видовую принадлежность, род занятий, ареал обитания и тд.

«Это открытие является огромным научным прорывом. Теперь мы сможем определить, жил ли, например, в пещере тот или иной гоминид, даже если его останков там не найдём», - заявляет учёный из Испанского музея естественных наук Антонио Розас. Также такое открытие поможет находить новые образцы ДНК и, сопоставив их с известными видами, открывать новые. Это поможет наконец-то закрыть огромные бреши в эволюции целых видов и, возможно, найти даже более древних наших предков.

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