Ученые рассказали о страшных последствиях курения для организма

Ученые в очередной раз предостерегли курильщиков и рассказали о страшных и разрушительных последствиях курения для организма, среди которых рак, потеря обоняния, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с зубами и деснами, а также бесплодие.

Специалисты начали со статистических данных и сообщили, что в настоящее время губят свое здоровье посредством курения 60% мужчин и 20% женщин по всему миру. При этом курильщик вредит не только себе, но и тем, кто находится рядом с ним. Уже давно доказано, что пассивное курение может быть опаснее обычного в несколько раз.

Основной вред кроется в составе сигарет, которые содержат в себе большое количество вредных и отравляющих веществ. Например, смола оседает на зубах и деснах, что приводит к их гниению и разрушению. Часто курильщика можно определить именно по желтым и плохим зубам.

Также сигаретный дым повреждает нервные окончания в носу, что приводит к потере обоняния.

Самым страшным последствием табачного дыма является повреждение дыхательных путей и легких. Курильщики очень часто умирают в молодом возрасте от рака легких или рака горла. Также курение вызывает кислородное голодание и отдышку, о чем свидетельствует то, что курильщики устают чаще здоровых людей и даже не могут подняться по лестнице без остановки на отдых.

Кроме того, вредная привычка «подымить» заставляет сосуды сжиматься, что в конечно итоге повреждает их стенки и повышает риск сосудистых заболеваний.

Ранее также ученые доказали, что курение может оказать негативное влияние на репродуктивную функцию женщины и у нее могут родиться дети с серьезными патологиями. У мужчин курение может спровоцировать проблемы с эрекцией.

Ученые призывают всех курильщиков глубоко задуматься о последствиях, прежде чем покупать очередную пачку сигарет.

Отметим, что по информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в XX веке от курения табака преждевременно скончались 100 миллионов человек. В организации опасаются, что в XXI веке это число возрастет до миллиарда.

Немного истории: культуру курения табака в Европу привез мореплаватель Колумб после открытия Америки (1492 год). Сначала мода на курение появилась в Испании, а позже посредством торговли распространилась и в другие европейские страны. В России табак впервые появился в XVI веке во время правления Ивана Грозного.