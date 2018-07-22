Ученые рассказали о страшных последствиях курения для организма

Сегодня, 16:12 \\ Наука

Ученые в очередной раз предостерегли курильщиков и рассказали о страшных и разрушительных последствиях курения для организма, среди которых рак, потеря обоняния, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с зубами и деснами, а также бесплодие.

Специалисты начали со статистических данных и сообщили, что в настоящее время губят свое здоровье посредством курения 60% мужчин и 20% женщин по всему миру. При этом курильщик вредит не только себе, но и тем, кто находится рядом с ним. Уже давно доказано, что пассивное курение может быть опаснее обычного в несколько раз.

Основной вред кроется в составе сигарет, которые содержат в себе большое количество вредных и отравляющих веществ. Например, смола оседает на зубах и деснах, что приводит к их гниению и разрушению. Часто курильщика можно определить именно по желтым и плохим зубам.

Также сигаретный дым повреждает нервные окончания в носу, что приводит к потере обоняния.

Самым страшным последствием табачного дыма является повреждение дыхательных путей и легких. Курильщики очень часто умирают в молодом возрасте от рака легких или рака горла. Также курение вызывает кислородное голодание и отдышку, о чем свидетельствует то, что курильщики устают чаще здоровых людей и даже не могут подняться по лестнице без остановки на отдых.

Кроме того, вредная привычка «подымить» заставляет сосуды сжиматься, что в конечно итоге повреждает их стенки и повышает риск сосудистых заболеваний.

Ранее также ученые доказали, что курение может оказать негативное влияние на репродуктивную функцию женщины и у нее могут родиться дети с серьезными патологиями. У мужчин курение может спровоцировать проблемы с эрекцией.

Ученые призывают всех курильщиков глубоко задуматься о последствиях, прежде чем покупать очередную пачку сигарет.

Отметим, что по информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в XX веке от курения табака преждевременно скончались 100 миллионов человек. В организации опасаются, что в XXI веке это число возрастет до миллиарда. 

Немного истории: культуру курения табака в Европу привез мореплаватель Колумб после открытия Америки (1492 год). Сначала мода на курение появилась в Испании, а позже посредством торговли распространилась и в другие европейские страны. В России табак впервые появился в XVI веке во время правления Ивана Грозного.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Андреева
Главное за неделю

Физики нашли способ запустить первый реактор термоядерного синтеза

Учёные из Великобритании заявили, что нашли способ охлаждения раскалённой до миллиона градусов плазмы при помощи специальной установки. По словам учёных, уже к 2025 году можно будет запустить первый...

Супруга Игоря Николаева восхитила поклонников своей стройной фигурой

 Юлия Проскурякова непродолжительное время отсутствовала в медийном пространстве. За этот...

Астрономы впервые увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра

 Астрономы получили кадры, на которых увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра....

«Бюджетник» LADA Granta с премиальным тюнингом удивил сеть

В интернете появились изображения тюнингованного лифтбека LADA Granta 2018 модельного...

Физики обнаружили возможность терагерцевого излучения в жидкостях

Как стало известно, американские и российские ученые смогли совместно обнаружить...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ