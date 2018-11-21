Предметы бронзового века, найденные в Енисейске, изучат в Гарварде

В медицинской школе Гарварда ученые изучат предметы бронзового века. Они были найдены в Енисейске во время раскопок красноярскими археологами.

С 2013 по 2018 год в Енисейске проходили археологические раскопки. Они были приурочены к юбилею города – в 2019 году Енисейску исполнится 400 лет. До начала исследования территория города оставалась неизведанной для археологов.

Найденные предметы представляют собой бронзовый нож, иголку и шило. Ученые относят находки к бронзовому веку. Артефакты были оставлены в захоронении в районе типографии купца Дементьева. Для Енисейска это большое событие, так как раньше поиски захоронений там не проводились. Ученые Гарварда получат предметы для изучения в рамках международного сотрудничества. Об этом рассказал Данил Лысенко, представитель геоархеологии Красноярска. Однако специалист добавил, что пока рано относить находки к какой-то определенной культуре, ведь их могли использовать на протяжении многих лет.

Юбилей Енисейска получил статус федерального мероприятия 2019 года. Населенный пункт также вошел с предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.