Предметы бронзового века, найденные в Енисейске, изучат в Гарварде

Сегодня, 15:53 \\ Наука

В медицинской школе Гарварда ученые изучат предметы бронзового века. Они были найдены в Енисейске во время раскопок красноярскими археологами.

С 2013 по 2018 год в Енисейске проходили археологические раскопки. Они были приурочены к юбилею города – в 2019 году Енисейску исполнится 400 лет. До начала исследования территория города оставалась неизведанной для археологов.

Найденные предметы представляют собой бронзовый нож, иголку и шило. Ученые относят находки к бронзовому веку. Артефакты были оставлены в захоронении в районе типографии купца Дементьева. Для Енисейска это большое событие, так как раньше поиски захоронений там не проводились. Ученые Гарварда получат предметы для изучения в рамках международного сотрудничества. Об этом рассказал Данил Лысенко, представитель геоархеологии Красноярска. Однако специалист добавил, что пока рано относить находки к какой-то определенной культуре, ведь их могли использовать на протяжении многих лет.

Юбилей Енисейска получил статус федерального мероприятия 2019 года. Населенный пункт также вошел с предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Поделиться новостью:
Автор - София Волкова
Главное за неделю

Физики нашли способ запустить первый реактор термоядерного синтеза

Учёные из Великобритании заявили, что нашли способ охлаждения раскалённой до миллиона градусов плазмы при помощи специальной установки. По словам учёных, уже к 2025 году можно будет запустить первый...

Супруга Игоря Николаева восхитила поклонников своей стройной фигурой

 Юлия Проскурякова непродолжительное время отсутствовала в медийном пространстве. За этот...

Астрономы впервые увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра

 Астрономы получили кадры, на которых увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра....

«Бюджетник» LADA Granta с премиальным тюнингом удивил сеть

В интернете появились изображения тюнингованного лифтбека LADA Granta 2018 модельного...

Физики обнаружили возможность терагерцевого излучения в жидкостях

Как стало известно, американские и российские ученые смогли совместно обнаружить...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ