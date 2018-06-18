В Сарове обнаружена могила героя Отечественной войны 1812 года

В Сарове обнаружена парная могила Бориса Полуектова, героя Отечественной войны 1812 года, а также его супруги. Находка принадлежит Институту археологии РАН.

Раскопки в Сарове проводились Волжской археологической экспедицией летом текущего года с целью восстановить храм Живоносного источника. Он располагался в Саровской пустыне, а в 1954 году был разрушен. В обнаруженном склепе оказалось парное захоронение мужчины и женщины. На месте останков мужчины были части мундира с эполетами. Также, в обеих могилах нашлись золотые обручальные кольца с гравировками.

После тщательного исследования находок было установлено, что найденные останки принадлежат супругам Борису Полуектову и княжне Любови Федоровне Гагариной. Это подтвердил один из участников экспедиции Сергей Милованов.

Генерал Борис Владимирович Полуектов признан героем Бородинского сражения и войны в 1812 году. Он принимал активное участие в Аустерлицком сражении. К началу Бородинской Битвы Борис уже успел стать полковником и командиром Преображенского полка. Также, он был один из тех, кто в этом сражении дошел до Парижа.

Проведенное в Сарове археологическое исследование помогло специалистам выяснить, что на этой территории производили изделия из железа и цветных металлов, также процветали ткачество и создание керамики. Поселение было достаточно развитым и надежно оборонялось.