На дне Северного моря обнаружили пропавшее государство Доггерленд

Считается, что оно занимало часть суши между Великобританией и Нидерландами, которая впоследствии ушла под воду.

Издание Live Science сообщает о свежем открытии ученых, которые исследовали органические вещества со дна Северного моря в рамках проекта Wessex Archaeology. До этого в лабораторных условиях еще никто не пытался доказать, что такая страна как Доггерленд на самом деле существовала в прошлом.

Специалисты изучали отложения со дна и обнаружили в них торф. Основываясь на этом, они заявили, что на том месте раньше как раз могло располагаться пропавшее государство. Также они нашли микроскопические окаменелости, среди которых были и остатки древесного угля. В связи с этим возникло предположение, что когда-то, когда данные осадки еще были сушей, люди могли разводить огонь на том месте.

Ученые не теряют надежды, что однажды результаты их исследований относительно Доггерленда больше не будут подвергать сомнению. К слову, теория стала утверждаться глубже после того, как в прошлый раз неподалеку от побережья нашли части каменных орудий древности, а также крупную обработанную кость зубра.