Ученые узнали, когда супруги перестают ссориться

Социологи провели исследования и представили результаты в издании Emotion. Оказалось, что паре нужно, как минимум, несколько десятилетий, чтобы перестать постоянно спорить и ругаться по пустякам.

Специалисты из университета Калифорнии в Беркли решили выяснить, насколько постоянные ссоры из-за мелочей влияют на частоту разводов. Известно, что очень многие пары прекращают отношения в течение первых двух лет брака, столкнувшись с первыми трудностями.

Исследование продолжалось около 13 лет. На протяжении этого времени эксперты наблюдали за возлюбленными, которые живут вместе от 15 до 35 лет. При этом каждые 5 лет ученые приглашали пары к себе в лабораторию, где задавали вопросы о последней ссоре. Больше всего исследователей интересовало, какие эмоции испытывают супруги во время конфликта. В результате наблюдений социологи пришли к следующим выводам.

Оказалось, что молодые пары более склонны к бурному проявлению негативных эмоций. Однако если речь шла о супругах, которые прожили вместе более 20 лет, отрицательные эмоции проявлялись не столь часто. Более того, возлюбленные учились со временем относиться к разногласиям с юмором и меньше ссориться. Менялось даже поведение одних и тех же пар с течением времени. Увеличивался уровень удовольствия от жизни, а остро стоящие проблемы, которые приводили к конфликтам, ослабевали. Кроме того, специалисты подчеркнули, что это объясняет, почему одинокие пожилые люди живут меньше, чем семейные. Все дело во влиянии положительных эмоций.