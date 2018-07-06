Сотрудник NASA выдвинул теорию о межзвёздных путешествиях инопланетян

Эксперты NASA считают, что инопланетяне имеют технологии для совершения межзвёздных путешествий и, более того, уже посещали Землю. Согласно их теории, представления об инопланетянах неверны, они являются представителями совершенно других организмов.

Сильвано Коломбано, один из исследователей подразделения NASA, занимающегося работой над интеллектуальными системами, высказал своё мнение о существовании разумной жизни вне Земли. По его словам, оценивая возможности представителей внеземной цивилизации, люди не берут в расчёт техническое развитие жителей других планет. Учёный в качестве примера привёл земную цивилизацию. Так, разумная жизнь на Земле существует уже несколько тысяч лет. Однако только в последние пять сотен лет человечество вело активное развитие. При этом прошлый век характеризуется самым качественным и прогрессивным скачком. И предугадать дальнейший сценарий развития технологий невозможно.

В связи с этим Коломбано пришёл к выводу, что инопланетяне вполне могли преодолеть этот путь ещё несколько миллионов лет назад, в связи с чем человеческому мозгу не представляется возможным познать саму суть этих внеземных цивилизаций и осмыслить эволюционные процессы в их технологиях. Сильвано Коломбано полагает, что инопланетянам давно удалось освоить межзвёздные путешествия, поэтому они не раз уже посещали нашу планету. Однако люди не способны их отследить из-за отсутствия нужных технологий.

Стоит отметить, что недавно учёные обнаружили в системе Kepler-35 планеты, спутники которых обладают всеми условиями, необходимыми для поддержания жизни.