Нейрофизиологи усомнились в правильности общепринятой модели сна

На сегодняшний день большинство ученых считают, что 8 часов отдыха ночью являются стандартом для всех людей. С данным утверждением поспорили ученые Челси Роршайба и Кристалла Гранта.

Они считают, что нельзя устанавливать ограничения в подобных вопросах. По словам нейрофизиологи, если человек потеряет возможность полностью восполнять свою психофизиологическую потребность в высыпании, это приведет к серьезным проблемам с его здоровьем. Именно поэтому они советуют разобраться в правильности общепринятой модели сна.

Ученые усомнились в том, что определенной группе людей достаточно спать меньше шести часов в сутки, хотя они и могут лично заявлять о таком. Роршайб и Грант утверждают, что в этом случае люди получают лишь хроническое недосыпание. На Земле живут лишь единицы людей, которым действительно хватает этого времени для восстановление, и объясняется это генетическими особенностями.

Нейрофизиологи считают, что человек должен ориентироваться на сигналы своего мозга. Если днем он пребывает в плохом настроении, ему не достает энергии или же он плохо себя чувствует, ему стоит увеличить количество сна, не ориентируясь на общепринятую модель. С возрастом потребности могут меняться, на что тоже нужно обращать пристальное внимание.