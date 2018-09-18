Учёные планируют провести исследования на Марсе для изучения парадокса «раннего Солнца». Этот парадокс не даёт покоя астрономам уже далеко не первый год.

Учёные считают, что 4,5 млрд лет назад Солнце испускало примерно на 15-30% меньше энергии. Однако, исходя из этого, на Земле и Марсе температура должна была находиться на уровне ниже нуля. Этому противоречат палеоклиматические данные, согласно которым в этот период планета была тёплой, что позволило сделать первые шаги к развитию жизни. Этой жизни не хватило бы энергии «молодой» звезды.

Большая часть учёных объясняет этот парадокс плотной земной атмосферой, которая создавала, по их мнению, парниковый эффект на планете. У команды американских учёных, возглавляемой Кристофером Сполдингом из Йельского университета, данная гипотеза вызывает сомнения. Поэтому они рассматривают иной сценарий, согласно которому, Солнце имела массу больше, и её излучения были ярче тех, что показывают обычные расчёты. По их расчётам, даже 5% дополнительной массы было достаточно для обеспечения молодой Земли теплом.

Для ответа на вопрос о том, каким образом можно установить массу Солнца 4,5 млрд лет назад, учёные обратились к орбитальному движению планеты, орбита которой колеблется от почти ровной радиальной до эллиптической формы и обратно. Это создаёт циклически повторяющиеся колебания климата с частотой около 405 тысяч лет. От смены этих циклов должны оставаться следы в древних осадочных породах. И если взять в расчёт, что Солнце было на 5% тяжелее, то циклические колебания происходили бы с частотой в 386 тысяч лет.

Однако главной проблемой в таком случае становится изучение осадочных пород на Земле, потому что тектоника плит не позволила настолько древним породам сохраниться. Поэтому исследователи обратили свой взор на Марс, переживающий точно такие же изменения орбитального движения. С проведением исследований на «красной планете» справится любой современный марсоход, что не требует дополнительного оборудования.

Учёные выразили надежду, что изучение прошлого «красной планеты» решит один из главных парадоксов.