Астрономы воссоздали изображение северного полюса Солнца

Американские исследователи искусственно воссоздали изображение полюса Солнца. Это удалось сделать благодаря собранной буквально по кусочкам информации, которая была доступна на имеющихся снимкам.

Изображение северного полюса звезды было опубликовано американскими астрономами. Сделать фото удалось при помощи монтажа, так как почти все космические аппараты, отправленные с целью изучения Солнца, сосредоточены на экваториальных районах звезды, по словам Европейского космического агентства. Соответственно, эти космические аппараты, наблюдая звезду только на низких широтах, не могли бы сделать снимки северного полюса.

По мнению экспертов, прямое наблюдение за Солнцем было бы более эффективно для изучения атмосферы звезды, однако и искусственные способы изучения полюсов играют немалую роль. Как предполагают учёные, наблюдение за северным полюсом станет возможным уже в 2020 году, когда будет запущена миссия Solar Orbiter.

Также недавно стало известно, что Россия разрабатывает аппарат для изучения активности Солнца и его окружающей среды. Проект уже получил название «Интергелиозонд». Осуществление миссии запланировано на 2026 год.