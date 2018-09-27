Квантовый компьютер можно будет заряжать светом!

Итальянский физик стоит на пороге создания нового фотонного квантового компьютера.

Почти десять лет профессор Роберто Морандотти кропотливо разрабатывал микрочипы, которые используют световые частицы (фотоны) в качестве источника энергии. И благодаря созданным им микрочипам с этими фотонами можно делать почти что угодно. Например, можно им придать новые квантовые свойства и в дальнейшем использовать для развития квантовых компьютеров.

Принцип работы таков: использование оптической поверхности преобразует квантовые потоки в свет, то бишь фактически меняет их состояние. А это состояние, в свою очередь, наделяет фотоны доселе невиданной энергоёмкостью, чем профессор Морандотти и поспешил поделиться с мировой общественностью.

Такая энергоёмкость в тысячи раз способна превысить известные источники питания, а посему идеально подходит для сверхмощных квантовых компьютеров, для работы которых как раз требуются большие затраты энергии. Важно понимать, что это открытие может быть применено не только для компьютеров, так как способно в целом решить вопрос энергоснабжения во всём мире.