Ученые раскрыли секрет долголетия гигантских черепах

Специалисты из Йельского университета смогли расшифровать геном Одинокого Джорджа. Он раскрыл генетикам секрет долголетия гигантских черепах Галапагоса. Оказалось, что они имеют сильный врождённый иммунитет и способны к эффективной репарации ДНК.

Известно, что на Галапагосских островах в 2012 году скончался самец огромной абингдонской слоновой черепахи, которого звали Джордж. На момент смерти ему было около 100 лет. Ученые решили исследовать его геном, чтобы понять, почему черепахи живут так долго.

В результате научной работы эксперты выяснили, что эти животные являются обладателями большого количества копий генов, которые входят в систему врожденного крепкого иммунитета. Кроме того, у черепах есть дополнительный геном и некоторые мутации, которые оказывают влияние на процесс старения. Интересно, что именно он является защитой животных от возникновения и развития рака.

Сотрудник Йельского университета Адалджиса Какконе рассказал, что даже после своей физической смерти Одинокий Джордж остается источником великой мудрости. По словам генетика, авторам исследования удалось обнаружить мутацию, которая оказывает воздействие на 6 из 9 признаков старения.

Известно, что, когда Джордж был обнаружен в одной из пещер в начале семидесятых годов, биологи пытались получить потомство, однако, это не увенчалось успехом. Теперь же, когда геном расшифрован, ученые не оставляют надежды на воскрешение вида.