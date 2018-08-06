Учёные: Акулы стремительно умнеют благодаря глобальному потеплению

Последние исследования привели учёных к выводу, что акулы на пороге эволюционного скачка.

Уже известно, что на размножение рыб влияют изменение температуры воды и её окисление. Однако, теперь известно также то, что это влияет на мышление и поведение рыб. Недавние исследования показали, что акулы с увеличением температуры воды стали активнее использовать левое полушарие мозга, которое как раз отвечает за логическое мышление и запоминание.

Учёные из Австралии, плотно исследующие этот феномен, полагают, что учитывая просто сумасшедшие темпы развития, акулы очень быстро выйдут на совершенно новую ступень развития. Тем не менее, им придётся пройти через очень жёсткий отбор. «Во время потепления погибнет около 90% всех видов акул, однако, выжившая десятая часть может стать куда более расчётливым и опасным хищником», - заявляет Катарина Вила Поука из университета Сиднея.

Учёные опасаются, что первые заметные изменения покажут себя уже к концу века. Не стоит забывать, что помимо акул, изменения температуры воды в значительной степени коснутся и других морских обитателей.