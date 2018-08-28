Йети возводят ограждения, чтобы скрыться от человечества
Йети возводят ограждения, чтобы скрыться от человечества. Огромные постройки были обнаружены на территории США. Об этом сообщает «Российский Диалог».
Дорейн Фишер исследовательница, которая занимается изучением вопроса о существовании йети. Женщина проживает в городе Кеноша (штат Висконсин). В окрестностях поселения имеется лес. По мнению экспертов, в нем обитают снежные люди.
Недавно Дорейн Фишер нашла доказательства своей теории. В лесных массивах нашли большое количество поваленных деревьев. Их стволы были уложены друг на друга, а ветки переплетены.
Данный факт натолкнул на мысль, что кто-то намеренно возвел это препятствие. Американка предположила, что это дело рук йети, которые пытаются скрыться от назойливого человеческого интереса.
Снимки Дорейн Фишер опубликовала в Сети. Они вызвали небывалый ажиотаж. Исследователи сверхъестественных аномалий даже предположили, что такие ограждения могли возвести ведьмы, о которых имеются местные предания (они строили лабиринты из веток).