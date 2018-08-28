Йети возводят ограждения, чтобы скрыться от человечества

Сегодня, 10:13 \\ Наука

Йети возводят ограждения, чтобы скрыться от человечества. Огромные постройки были обнаружены на территории США. Об этом сообщает «Российский Диалог».

 Дорейн Фишер исследовательница, которая занимается изучением вопроса о существовании йети. Женщина проживает в городе Кеноша (штат Висконсин). В окрестностях поселения имеется лес. По мнению экспертов, в нем обитают снежные люди.

Недавно Дорейн Фишер нашла доказательства своей теории. В лесных массивах нашли большое количество поваленных деревьев. Их стволы были уложены друг на друга, а ветки переплетены.

 Данный факт натолкнул на мысль, что кто-то намеренно возвел это препятствие. Американка предположила, что это дело рук йети, которые пытаются скрыться от назойливого человеческого интереса.

Снимки Дорейн Фишер опубликовала в Сети. Они вызвали небывалый ажиотаж. Исследователи сверхъестественных аномалий даже предположили, что такие ограждения могли возвести ведьмы, о которых имеются местные предания (они строили лабиринты из веток).

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Автор - Мария Титова
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