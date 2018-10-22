Бразильские инженеры обучат любое инвалидное кресло понимать человеческую мимику

Сегодня, 09:26 \\ Наука

Пресс-служба корпорации Intel сообщает о новой перспективной разработке бразильских инженеров.

 Используя разработки Intel в сфере искусственного интеллекта, энтузиасты стартапа Hoobox Robotics создали дополнение для инвалидных кресел Wheelie 7, которое позволит управлять ими при помощи мимики.

Как сообщается, установить Wheelie 7 можно будет на любое инвалидное кресло Современные технологии позволяют креслу считывать человеческое выражение лица и выполнять соответствующие действия по перемещению в пространстве.

Новинка выйдет в продажу после завершения всех тестов, проводимых при участии добровольцев.

 На данный момент система понимает девять вариантов выражения лица.

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