Бразильские инженеры обучат любое инвалидное кресло понимать человеческую мимику

Пресс-служба корпорации Intel сообщает о новой перспективной разработке бразильских инженеров.

Используя разработки Intel в сфере искусственного интеллекта, энтузиасты стартапа Hoobox Robotics создали дополнение для инвалидных кресел Wheelie 7, которое позволит управлять ими при помощи мимики.

Как сообщается, установить Wheelie 7 можно будет на любое инвалидное кресло Современные технологии позволяют креслу считывать человеческое выражение лица и выполнять соответствующие действия по перемещению в пространстве.

Новинка выйдет в продажу после завершения всех тестов, проводимых при участии добровольцев.

На данный момент система понимает девять вариантов выражения лица.