Ученые рассказали, как влияет место рождения и культура на становление личности

Ученые выяснили, что место рождения человека, а также культура государства и общества имеют очень большое влияние на формирование личности ребёнка, сообщает зарубежное издание MedicalXpress.

Специалисты проводили опрос родителей из разных стран, предложив им рассказать, какие методы они применяют в воспитании детей, а также какие культурные ценности вкладывают в ребенка. Оказалось, что последний фактор был одним из самых важных.

Психолог Роберт МакКрей вместе со своими коллегами провели наблюдение и опрос множества родителей из разных уголков Земли и были удивлены результатом. Оказалось, что для некоторых стран, например, США и Нидерландов, важно приносить пользу людям, поэтому многие стремятся улучшить материальное положение и получить личное признание. К тому же, в Нидерландах дети более спокойны и уравновешены, тогда как, например, итальянцы предпочитают активно жестикулировать.

Для России и Южной Кореи характерно умение противостоять соблазнам. В Мексике же очень ценится довольство собой. Интересно, к тому же, что жители азиатских стран более закрыты и хуже идут на контакт нежели европейцы. А население северной части Европы – более добросовестное, чем южной.