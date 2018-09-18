Ученые: Зарегистрированы четыре новые гравитационные волны, возникшие при слиянии черных дыр

Исследователи объявили о зарегистрированных при помощи детектора коллаборации LIGO и европейского детектора Virgo четырёх новых гравитационных волнах, излучённых при процессе слияния чёрных дыр.

На конференции, посвящённой гравитационно-волновой физике и астрономии, которая состоялась 1 декабря этого года в Америке, были представлены новые результаты регистрации гравитационных волн, возникающих при столкновении и слиянии космических объектов. В настоящее времени достоверно известно о десяти событиях, которые были вызваны слиянием чёрных дыр и, в одном случае, слиянием нейтронных звёзд. В исследованиях также участвовали научные коллективы из России.

Несмотря на то, что ещё Альберт Эйнштейн спрогнозировал появление гравитационных волн, долгие годы астрономам не удавалось их зарегистрировать из-за слабого сигнала и сложности методики регистрации. Первые достоверные данные появились всего три года назад.

Однако последние сообщения учёных показывают, что гравитационную астрономию уже можно использовать для полноценных наблюдений за Вселенной.

Детектор LIGO в настоящий момент отправлен на модернизацию с целью увеличения чувствительности детектора, которую планируют закончить к февралю 2019 года.