Психологи: Жертвуя сном в период сессии, студенты получают более низкие оценки

Американские исследователи из Университета Бейлор доказали, что студенты, жертвующие часы своего сна на подготовку к сессии, получают более низкие оценки на экзаменах. Свою работу они опубликовали в журналах Teaching of Psychology и Journal of Interior Design.

Психологи проводили свои исследования при добровольном участии студентов, обучающихся на двух разных направлениях - дизайн и психология. По словам психолога Элиз Кинг, которая проводила исследования, большинство студентов придерживаются мнения, что для лучшего усвоения учебного материала перед экзаменами нужно жертвовать несколькими часами своего сна. Это и навело психологов на идею провести эксперимент, наглядно показывающий так ли это. А в качестве мотивации на более продолжительный сон участникам эксперимента пообещали дополнительные баллы при сдаче сессии.

Для определения периодов сна и бодрствования исследователи воспользовались методом оценки фаз сна, который основан на отслеживании движений, фиксируемых прибором на запястье. Добровольцам с двух факультетов было предписано соблюдение режима сна в течение недели перед экзаменом.

По результатам исследования, все студенты, спавшие по 8 часов, получили более высокие оценки за экзамен, по сравнению с теми, кто пренебрёг сном. По мнению Элиз Кинг, этот эксперимент наглядно показал, насколько неверны заблуждения студентов относительно правильности выбранной стратегии при подготовке к сессии.

Так, результаты прямо указывают на критическую необходимость здорового сна для усвоения информации, поэтому у студентов из экспериментальной группы оказались более высокие результаты экзаменов.

Ранее, сомнологи отметили, что качество и количество сна у человека влияет на здоровье организма. А исследователи из Айовы пришли к выводу, что сокращение часов сна приводит к утрате интереса к положительным эмоциям.