Ученые: работа стоя опасна для сердца

Ученые выяснили, что работа стоя не менее опасна «сидячей». Главная угроза - болезни сердца.

Распространено мнение, что работать в положении сидя вредно для организма. Поэтому многие стали практиковать «стоячую» работу. Однако калифорнийский ученый Дэвид Ремпел доказал ошибочность данного заключения.

Профессор объяснил, что нет никаких обоснований считать то или иное положение лучше другого. Опасность и вред несут обе позы, если в них находиться долго.

В ходе исследований эксперт установил, что работа стоя создает у человека иллюзию физической активности. Поэтому люди меньше уделяют внимание упражнениям и нагрузкам.

Главной опасностью работы стоя стал риск получить осложнения в работе сердца. К тому же, такое положение также создает нагрузку на позвоночник, под воздействием которой он искривляется.

Ученые порекомендовал схему работы 20-8-2, которая, на его взгляд, будет лучшим вариантом для человека. Система предполагает: 20 минут работать в положении сидя, 8 минут работать стоя, в оставшиеся две минуты необходимо размяться.