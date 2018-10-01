Учёными обнаружена новая космическая угроза

Учёные оценили вероятность столкновения с Землёй астероида, последнее время движущегося в нашу сторону. Как они сказали, в случае столкновения «эвакуация уже не поможет».

Вокруг нашей планеты в Солнечной системе постоянно вращаются свыше 15000 астероидов минимальным диаметром 24 метров. Около 8000 астероидов имеют размер от 140 метров.

Исследователи наблюдают траектории движения некоторых из них, чтобы оценить вероятность возможной угрозы.

Летом этого года на границе Ботсваны и ЮАР упал трёхметровый астероид. О его приближении стало известно всего за восемь часов до падения. Как сообщается, вероятность его столкновения с Землёй составляла 85%.

Учёные говорят о сложности предсказания траекторий астероидов. В случае столкновения с другим небесным телом, траектория астероида может измениться, в том числе и в сторону нашей планеты. Это серьёзно усложняет возможность предсказания угрозы.

Как говорят учёные, для уничтожения жизни на Земле вполне достаточно небесного тела диаметром в 4 километра.