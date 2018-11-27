NASA InSight готовится бурить Марс

На прошлой неделе космический исследовательский модуль НАСА благополучно совершил посадку на Марс, преодолев 548 миллионов километров. В данный момент учёные, находящиеся на Земле, заняты дистанционно установкой бурильного оборудования.

Как было известно, ИнСайт прибыл на красную планету с геологической миссией. Его задачей будет сбор тектонических и сейсмических данных о поверхности Марса с целью ответить на вопрос о происхождении и почвенном составе четвёртой планеты.

Буровая установка ИнСайта должна «вгрызться» в Марс глубже, чем кто-либо – на глубину до пяти метров. Как сообщают учёные, в прошлом подобные аппараты делали это не глубже чем на несколько сантиметров. Буровые работы продолжатся ориентировочно 3 месяца.

Как сообщалось ранее, исследовательский аппарат землян сел на планету недалеко от марсианского экватора на плато Элизиум. Учёные очень надеялись, что грунт на участке будет скорее песчаный, чем каменистый, что всерьёз облегчит работу их «крота». Как сказали учёные, они буквально счастливы, т.к. оказались «в марсианской песочнице».