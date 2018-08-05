Ученые МФТИ: Возможно управление ионами и сложными молекулами

Как стало известно, физики из МФТИ приблизились к управлению химическими реакциями. Ученые разработали алгоритм для предсказания внешнего электромагнитного поля на состояние сложных молекул. Данный шаг поможет в дальнейшем наблюдать электронное движение и в перспективе управлять им.

Выводы исследователей были опубликованы в Journal of Chemical Physics. Зачастую белковые молекулы состоят из тысяч аминокислот, цепочки которых закручены в сложную форму. Пока биологи не до конца раскрыли законы, по которым белки принимают конкретную форму, в результате чего структуру исследователи вынуждены определять, используя метод замораживания отдельных молекул и "просвечивая" их при помощи лазеров. В результате этого лучи влияют на электроны. Ученые пытались выяснить, возможно ли использовать подобные взаимодействия между лазерными лучами и электронами для записи молекул.

Существующие на данный момент времени программы не дают точных сведений о полученном результате. Но ученым удалось переформулировать теорию, в результате чего они могут просчитывать свойства и потенциально управлять поведением не только одиночных атомов и ионов, но и сложных молекул. В ближайшее время ученые опубликуют алгоритм, позволяющий вести подобные расчеты.

Также стоит отметить тот факт, что российские ученые создали искусственные клетки миокарда, которые в дальнейшем помогут тестировать лекарства. Риск неожиданного негативного отклика сердца на новое лечение будет сведён к минимуму. Исследователи из МФТИ опубликовали информацию о своем изобретении. С помощью искусственных клеток можно получать здоровые клетки сердца и составлять паспорт чувствительности для конкретного человека.

Ученые из МФТИ рассказали, что можно остановить старость. На данный момент на эту тему ведутся многочисленные споры. По данным многих ученых, главной мишенью для препаратов являются молекулы в плазме крови, поскольку важную роль играют в процессе старения. Исследователи полагают, что при помощи определенных лекарств можно поменять работу генов.