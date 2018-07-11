В Канаде нашли ранее неизвестную гигантскую пещеру

Сегодня, 19:25 \\ Наука

Геодезисты пока что не определили глубину пещеру, так как грот залит водой. Ученые предполагают, что «Сарлакская яма» имеет глубину в несколько километров.

В Канаде нашли ранее неизвестную гигантскую пещеру. Уникальная находка располагается в Провинциальном парке Уэллс-Грей в провинции Британская Колумбия. Ученые назвали пещеру «Сарлакской ямой». По данным, длинна входа в пещеру – 100 метров, а ширина составила 60 метров.

По мнению ученых, пещера появилась из-за водопада, из которого в грот каждую секунду попадает 15 кубических метров воды. Ранее пещеру не удавалось найти, так как большую часть года ее покрывает снег. За последние 30-40 лет снег стал постепенно сходить, причиной этому стало глобальное повышение температуры.

Пещеру уже сняли на видео. Пользователи Сети отметили, что находка выглядит завораживающе. Гигантская пещера впечатлила многих комментаторов. Теперь ученым предстоит узнать, какова глубина грота и что там может скрываться.

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Автор - Анна Пушкина
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