Ученые сделали из офиса с Wi-Fi аналоговый компьютер с помощью метаматериалов

Они уверяют, что созданная ими модель будет потреблять в 25 раз меньше энергии, чем обычные электронные.

На сегодняшний день разработчики предпочитают производить электронные компьютеры (ЭВМ). Однако примечательно то, что их популярность возросла лишь после 60-х годов. До этого времени компьютеры не были доступны обычным людям, однако аналоговые модели (АВМ) активно использовали ученые и военные. После этого технологический прогресс пришел к тому, что ЭВМ по производительности стали намного опережать АВМ, так что последние практически перестали производить.

Тем не менее, в последнее время ученые вновь видят потребность в них, так как ЭВМ вновь потерял производительность из-за ограничений по температуре. По этой причине физики Филипп дель Унье и Жофруа Лерозе решили создать новую версию АВМ с помощью метаматериалов из офиса с Wi-Fi.

Они провели эксперимент, по ходу которого сделали своеобразный офис размером метр на метр и заполнили его подходящей мебелью. Потом они разместили на его стенках поглотители, а также метаматериалы. После они произвели настраивание параметров нейронных слоев подобно тому, как это делают матричные операторы.

Дель Унье и Лерозе проверили свою систему на реальных задачах, когда сделали с ее помощью преобразование Фурье. Они убедились в эффективной работе своего аналогового компьютера, когда он предоставил вычислительные коэффициенты, совпадающие с точными значениями.