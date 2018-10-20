Российские учёные создали компактный аппарат для лечения онкологии

Российские учёные из Института автоматики имени Духова совместно с радиологическим научным центром имени Цыба создали уникальный аппарат для лечения онкологии. Установка способна уничтожить злокачественным опухоли путём облучения нейтронами.

Как утверждают учёные, среди всех типов излучения, нейтроны являются наиболее качественными в борьбе с распространением рака. Эффективность подобного лечения была доказана 40 лет назад. При облучении нейтроны производят вторичные частицы, которые разрушают больные клетки. После этого в них формируются двухнитевые разрывы ДНК.

Однако в то время открытие не удалось развить дальше, так как учёные столкнулись с проблемой: как выяснилось, для создания необходимой техники требовалось целое здание. И теперь продолжить работу удалось российским специалистам, которые создали небольшой аппарат длиной 120 см и шириной 25 см. Компактность прибора позволяет разместить его в любой клинике.

Новая технология была испытана на кошках и собаках. В результате за 3-4 сеанса объём опухоли снижался почти в 3 раза. При этом риск повреждения здоровых тканей был минимален. Учёные приступят к испытанию на людях, когда разработают медицинскую технологию на основе данной установки. Комплекс планируют оснастить программным обеспечением, различными системами для точного перемещения пациента, управления нейтронным пучком и снижения риска для здоровья.

Ранее американские учёные заявили, что нерожавшие женщины в большей степени подвержены раку груди чем те, кто уже стал матерью.