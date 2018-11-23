Клад с золотыми монетами нашли археологи в Кейсарии

Сегодня, 16:59 \\ Наука

Раскопки проводились специалистами в Кейсарии - городе, находящемся в Израиле. Отмечается, что, по предварительным данным археологов, клад был спрятан местными жители от штурмовавших город крестоносцев.

 В находке ученые увидели относимость к событиям 1101 года. Известно, что в этот период случилось нашествие крестоносцев на средиземноморский город. Воины штурмовали Кейсарию во главе с королем Иерусалима Балдуином I. Из истории известно, что город не выдержал натиска и пал. Тогда воины перебили большую часть населения.

 Руководители раскопок Питер Гендельман и Мухаммед Хатар объясняют, что, предположительно, владельцы этих золотых монет погибли в той бойне. По другой версии они были проданы в рабство, а потому не смогли вернуться за своими сокровищами, которые закопали.

 Бронзовый котелок, где и находилось золото, был обнаружен в каменной кладке. Всего там было около 24 монет. При этом, по предварительным данным, они пролежали в нетронутом виде примерно 900 лет. Археологи распознали в находке 18 фатимидских динаров. Сообщается, что в тот период они являлись стандартным платежным средством. При этом остальные 6 монет оказались очень редкими. Эксперт по нумизматике Управления древностей Израиля Роберт Кул объяснил, что они не были в обращении. Их наличие указывает на возможные торговые связи с Константинополем. Более того, специалисты полагают, что обладатели клада были очень обеспеченными людьми, потому что одна или две такие золотые монеты были эквивалентны годовому заработку крестьянина.

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Автор - Евгения Чернобаб
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