Клад с золотыми монетами нашли археологи в Кейсарии

Раскопки проводились специалистами в Кейсарии - городе, находящемся в Израиле. Отмечается, что, по предварительным данным археологов, клад был спрятан местными жители от штурмовавших город крестоносцев.

В находке ученые увидели относимость к событиям 1101 года. Известно, что в этот период случилось нашествие крестоносцев на средиземноморский город. Воины штурмовали Кейсарию во главе с королем Иерусалима Балдуином I. Из истории известно, что город не выдержал натиска и пал. Тогда воины перебили большую часть населения.

Руководители раскопок Питер Гендельман и Мухаммед Хатар объясняют, что, предположительно, владельцы этих золотых монет погибли в той бойне. По другой версии они были проданы в рабство, а потому не смогли вернуться за своими сокровищами, которые закопали.

Бронзовый котелок, где и находилось золото, был обнаружен в каменной кладке. Всего там было около 24 монет. При этом, по предварительным данным, они пролежали в нетронутом виде примерно 900 лет. Археологи распознали в находке 18 фатимидских динаров. Сообщается, что в тот период они являлись стандартным платежным средством. При этом остальные 6 монет оказались очень редкими. Эксперт по нумизматике Управления древностей Израиля Роберт Кул объяснил, что они не были в обращении. Их наличие указывает на возможные торговые связи с Константинополем. Более того, специалисты полагают, что обладатели клада были очень обеспеченными людьми, потому что одна или две такие золотые монеты были эквивалентны годовому заработку крестьянина.