Канадский «умный город» будет следить за всеми действиями своих жителей

Новый проект может превратить часть Торонто в подобие антиутопии Оруэлла «1984».

Дерзкий проект под названием Quayside собирается перевернуть с ног на голову представления об уровне жизни. Создатели обещают полную рекультивацию окружающей среды, новую инфраструктуру, цифровую электрификацию, революционные способы передвижения и гарантированные рабочие места. Стоит также и упомянуть, что цены, по заверению создателей, на такое жильё кусаться не будут ввиду максимальной рационализации производства.

Однако, проект имеет и обратную сторону. С целью улучшения продуктивности работы экспериментального района города, большинство систем которого будут автоматизированы, необходим будет сбор личной информации каждого жителя. Этот момент поднял шумиху в интернет-сообществе, а самые бойкие на язык уже успели провести параллели с антиутопическим романом Джорджа Оруэлла «1984», где руководящая верхушка также отслеживала каждый шаг гражданина.

Но разработчики уверяют, что личная информация, получаемая от пользователей через аккаунты Google, будет доступна только искусственному интеллекту. А основываясь на полученных данных, он будет оптимизировать условия жизни для всего города. Действия же искусственного интеллекта будут контролироваться самими людьми посредством голосований. На данный момент известно, что на постройку нового района в Торонто выделено уже более 50 миллионов долларов, а сама постройка стартует в 2019 году.