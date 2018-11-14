Virgin Galactic планирует отправить туристов в космос до конца 2018 года
Британский миллиардер Ричард Брэнсон сообщил, что космический космоплан VSS Unity совершит свой первый полёт до Рождества. Он уверен, что его компания Virgin Galactic станет первой, открывшей туристам космические путешествия.
В первую очередь в космос отправятся пилоты-испытатели, и только потом компания запустит первые туристические корабли, о чём Брэнсон рассказал в интервью CNN. Глава компании поведал, что и сам бы хотел полететь, однако команда не позволяет ему этого сделать.
Будущие полёты имеют задачу достичь высоты в 80 км над уровнем моря, что в 1,5 раза превышает тестовые полёты, прошедшие летом. Стоимость такого путешествия составляет $250 000 за билет. При этом на полёт уже выстроилась очередь из сотни людей. Как отмечает CNN, будущих космических туристов не менее 600 человек. О желании отправиться в космос заявили голливудские звёзды Леонардо ДиКаприо, Том Хэнкс и Анджелина Джоли.
В одном корабле помещаются шесть туристов и двое членов экипажа, а сам полёт длится 2,5 часа, 6 минут из которых пройдут в невесомости.
Брэнсон считает, что в настоящее время возрос спрос на космические путешествия. «Впереди – удивительные времена», - заявил миллиардер. Так, подготовкой пилотируемых суборбитальных полётов также занимается компания Blue Origin, которая планирует отправить туристов в космос в специальной капсуле, размещённой в верхней части ракеты.