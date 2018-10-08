Ученые выяснили, что еще может являться источником крови в человеческом организме

Научные сотрудники из Колумбийского Университета написали о своем открытии в Cell Stem Cell. В опубликованной статье говорится о том, что кроветворная способность есть также и у кишечника.

Известен тот факт, что у больных, которым пересаживали кишечник от других людей, в крови появляются лимфоциты с вариантами генов от человека-донора. Примечательно, чем больше стволовых клеток приходило в процессе пересаживания, тем меньше была вероятность отторжения. Исследователи делают акцент на том, что данное открытие может помочь и при пересадке других человеческих органов.

Также стоит отметить тот факт, что в океане обнаружили новый знак, который указывает на скорый конец света. У побережья многих стран Земли произошли непонятные колебания, которые не ощущались без применения специальных приборов и длились около 20 минут. Сейсмолог из Колумбийского Университета обозначил произошедшее как очень необычное явление, поскольку волны распространились на значительное расстояние.

Искусственная сердечная ткань поможет медикам лечить аритмию. Ткань способна сокращаться и реагировать на лекарства. Специалисты считают, что разработка может пригодиться научным лабораториям и фармацевтической промышленности для тестирования новых препаратов.