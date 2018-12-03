К МКС запустили "Союз МС-11" с тремя космонавтами

Сегодня, 14:55 \\ Наука

В космос отправились Олег Кононенко (гражданин Российской Федерации), Давид Сан-Жак (гражданин Канады) и Энн Макклейн (гражданин Соединенных Штатов Америки).

 Отечественные СМИ сообщают срочную новость, согласно которой пилотируемый корабль "Союз МС-11" с тремя космонавтами на борту запустили к Международной космической станции. Он поднялся в воздух с космодрома Байконур.

 Примечательно, что в сети проходит прямая трансляция событий, как проходил сам запуск и что происходит с космическим кораблем на данный момент. Накануне диктор сообщил, что от ракеты благополучно отделились все блоки первой ступени. Это значит, что ее перезапуск оказался успешным, ведь именно на данном этапе в прошлый раз операция сорвалась.

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Автор - Мартина Корф
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