К МКС запустили "Союз МС-11" с тремя космонавтами

В космос отправились Олег Кононенко (гражданин Российской Федерации), Давид Сан-Жак (гражданин Канады) и Энн Макклейн (гражданин Соединенных Штатов Америки).

Отечественные СМИ сообщают срочную новость, согласно которой пилотируемый корабль "Союз МС-11" с тремя космонавтами на борту запустили к Международной космической станции. Он поднялся в воздух с космодрома Байконур.

Примечательно, что в сети проходит прямая трансляция событий, как проходил сам запуск и что происходит с космическим кораблем на данный момент. Накануне диктор сообщил, что от ракеты благополучно отделились все блоки первой ступени. Это значит, что ее перезапуск оказался успешным, ведь именно на данном этапе в прошлый раз операция сорвалась.