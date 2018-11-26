Одобрение модифицированных детей может породить социальное неравенство

Сегодня, 14:21 \\ Наука

Благородные стремления китайского учёного рождают философско-этический вопрос и пугают картинами антиутопического будущего.

 У всех на слуху имя китайского учёного Хэ Цзянькуи, которому удалось защитить свой евгенический эксперимент по генной модификации детей. Задача эксперимента является простой и благородной: доктор Цзянькуй, как сам утверждает, уничтожил отвечающий за заражение ВИЧ ген. В основе технологии лежат так называемые «молекулярные ножницы», благодаря которым можно ненужные гены как удалять, так и заменять на желаемые.

Вполне очевидно, что это сенсационное достижение породило огромный резонанс в мировом научном сообществе. Нашлось множество недовольных, считающих подобные опыты абсолютно неэтичными. Противники качественного рывка в эволюции человека обосновывают свою точку зрения тем, что это чревато тяжёлыми последствиями. «Опыты могут привести к непредвиденным мутациям и развитию других тяжёлых заболеваний, вроде рака», - утверждается в статье эксперта по этике из Оксфорда, Джулиана Савулеску.

Помимо мутаций, это также может породить и социальное неравенство. Подобная ситуация описывалась в научно-фантастическом триллере «Гаттака». По сюжету фильма генная модификация людей стала нормой, однако, не все были в состоянии её себе позволить. В итоге это породило социальное неравенство и разделение на классы «годных» и «негодных». Первые, благодаря улучшенному набору генов, имели доступ к лучшему уровню жизни, в то время как «негодные» не могли даже найти себе нормальную работу.

Однако, здесь важно понимать, что фильм является фантастикой, пусть и очень достоверной (NASA официально признали в 2011 году «Гаттаку» самым достоверным с научной точки зрения фильмом). Модификация генов может стать долгожданным способом преодолеть предел возможностей нашей природы, обогнав в эволюции самих себя. К тому же, важно понимать, протестуют против революции в генетике в основном не разбирающиеся в науке эксперты по этике и всякие фармацевты, чей бизнес накроется с развитием евгеники.

А тем временем доктор Цзянькуй отмечает отличные показатели здоровья у родившихся генно-модифицированных близняшек Лулу и Наны и сообщает, что есть высокая вероятность сохранения ещё одной беременности с генетически модифицированным эбрионом.

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