Учёные: приступы эпилепсии чаще происходят в преступных районах города

Проживание в криминальных районах пагубно влияет на состояние здоровья эпилептиков и способствует частым приступам. К такому выводу пришли учёные из Университета в Иллинойсе.

С результатами исследования учёные выступили на конференции Американского общества эпилептиков, как сообщает MedicalXpress.

Для участия в научной работе пригласили 63 участника, страдающих от эпилепсии. К участию в эксперименте были привлечены исключительно взрослые пациенты, чтобы итоговый результат был точен. Исследователи установили уровень криминальности районов, в которых проживали добровольцы. Затем собранную информацию учёные сопоставили с данными, предоставленными полицией Чикаго. Эксперимент длился 90 дней. Джессика Леви, один из авторов работы, сообщила, что чаще всего приступы происходят у эпилептиков, проживающих в преступных районах города. Особенно страдают те, кто живёт там на постоянной основе. Болезнь протекает тяжелее из-за постоянного стресса и неблагоприятной обстановки.

Специалисты не выявили связь между уровнем преступности и бедностью, а также между длительностью приступа и статусом противозаконной деятельности. Авторы исследования считают, что результаты их работы помогут врачам давать эффективные рекомендации эпилептикам касательно управления стрессом.

Ранее команда учёных из Университета Вирджинии обнаружила причины возникновения симптомов эпилепсии, благодаря чему врачи могут приблизиться к разгадке тайны лечения болезни.