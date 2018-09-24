Новогодний лайф-хак: Эксперты назвали пять способов предотвратить похмелье

Сегодня, 11:56 \\ Наука / От редакции

В США с похмельным синдромом привыкли бороться с помощью чашки крепкого кофе, в Германии - с помощью селедки, а в России как антидот используют рассол. Тем не менее, ученые говорят, что ни один из этих продуктов не может справиться с данной задачей.

 Хотя в простонародье годами продолжают использовать перечисленные способы, эксперты предложили познакомиться с пятью другими, которые, по их словам, являются лайф-хаками с целью предотвратить похмелье. Они считают, что информация будет особенно актуальна перед новогодними праздниками.

Первый способ заключается в том, чтобы принять таблетку аспирина или ибупрофена, которые помогут улучшить самочувствие. Под вторым способом специалисты подразумевают употребление большого количества жидкости. Воду следует пить одновременно с алкоголем и по количеству наравне с ним.

Также снять дискомфорт после алкогольной вечеринки можно с помощью супов, особенно актуальным в данном случае будет грибной. Четвертый способ - много спать. Последний, но самый эффективный способ для избежания похмелья - не пить вовсе или употреблять спиртное в меру. Тогда организм получит меньшую токсикацию, благодаря чему сможет справиться со своеобразным отравлением сам.

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Автор - Мартина Корф
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