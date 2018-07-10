Ученые из России будут изучать таяние ледников с помощью дронов

Сегодня, 11:24 \\ Наука

Географы из Томского государственного университета (ТГУ) разработали новую технологию, с помощью которой можно изучать процессы таяния ледников посредством использования беспилотников. Они уже ведут наблюдение за несколькими крупными объектами, которые находятся в горах Алтая.

 Благодаря дронам ученые могут вести аэрофотосъемку. На ее основе специалисты строят трехмерные модели. Они позволяют очень точно прогнозировать динамику таяния ледников, а также предполагать, к каким глобальным климатическим процессам это может привести.

В настоящее время эксперты уже следят за ледниками Водопадный, Большой и Малый Актуру. Руководитель научного проекта доцент ТГУ Александр Ерофеев рассказал, что больше всего поводов для беспокойства вызывает ледник Малый Актру. По его словам, если динамика продолжится в том же темпе, то в самое ближайшее время он поставит антирекорд, отступв на сто метров и более.

Как объясняют исследователи, процесс таяния ледников очень важен. В частности, он помогает понять изменения климата, а также является отправной точкой для новых природных катаклизмов. Именно поэтому эксперты подчеркивают, что мониторинг состояния ледников просто необходим.

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Автор - Евгения Чернобаб
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