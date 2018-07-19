Исследователи научились определять возраст пользователей по текстам в социальных сетях

В Курчатовском институте учёные создали интеллектуальную компьютерную модель, анализирующую текст из социальных сетей для определения истинного возраста автора даже в тех случаях, когда он пытается его скрыть.

Достоверное вычисление индивидуально-личностных характеристик авторов текстов является в настоящее время активно развивающимся направлением в мировой науке. Специалисты поясняют такой возросший интерес к данным разработкам усиливающейся активностью киберпреступности. Сейчас злоумышленники используют интернет, как рабочий инструмент для выяснения важной информации и личных данных людей, которыми в дальнейшем пользуются в своих интересах.

Создание подобных моделей возможно при машинном анализе огромного количества текстов, находящихся в свободном доступе в интернете снабжённых открытыми профилями пользователей. Разработанные на данный момент алгоритмы определяют личностные характеристики автора с точностью до 80%.

Ранее учёным удалось разработать механизм, определяющий пол автора. Теперь исследователи намерены «научить» алгоритмы определять образование и профессиональную деятельность.