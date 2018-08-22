Ученые намерены использовать топот слонов, чтобы отслеживать их местоположение

Как стало известно, научные исследователи намерены научиться отслеживать местоположение слонов по их топоту. Данную информацию опубликовали сотрудники Оксфордского Университета. Они сообщили о том, что путь слонов можно отслеживать через поступающие вибрации с помощью методов, которые используют сейсмологи в ходе анализа землетрясения.

Радиус вибрационных волн способен распространяться на шесть километров. Было проведено исследование, в процессе которого специалисты объединили ПО для сейсмологического моделирования с алгоритмами ПК для получения точных оценок волн слонов. Это помогло вычислить точное местонахождение млекопитающих. По словам исследователей, контроль за передвижением поможет противостоять участившимся случаям браконьерства.

Также стоит отметить тот факт, что ученые из Оксфордского Университета выяснили, из каких земель произошел человек. Исследования показали, что гоминиды жили в Северной Африке практически в одно время со своими восточными и южными сородичами. Об этом свидетельствуют обнаруженные в Алжире каменные орудия возрастом 1,9—2,4 млн лет. Из этого можно сделать вывод, что "первые люди" заселяли весь континент. Археологам не удалось найти останки гоминидов, чтобы выяснить, кто именно из предков человека обитал на севере Африки 2,4 млн лет назад и кому принадлежали каменные орудия.

Назван список рабочих, которых в скором времени заменят роботы. Основываясь на исследования Росстата и Оксфордского университета, Ученые НИУ ВШЭ пришли к выводу, что обвальщики мяса и рыбы, сборщики электромеханического оборудования останутся без места работы на рынке труда. Также в этот список попали технические специалисты по геологии, продавцы-консультанты, кредитные аналитики, риэлторы, офисные рабочие и некоторые другие.

Также необходимо сказать о том, что доктору наук Оксфордского университета присвоили звание почетного профессора СВФУ. Пресс-служба Университета, что он внес значительный вклад в развитие науки и образования. Одним из главных проектов ученого является перевод трудов писателя Суоруна Омоллоона.